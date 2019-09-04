Власти Москвы к 2030 году снизят до нуля выбросы парниковых газов в старых границах города

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы подписали в рамках III Климатического форума городов декларацию "Зеленые и здоровые улицы" с группой климатических лидеров C40, в которой, в частности, обязуются достичь к 2030 году нулевых выбросов парниковых газов в старых границах столицы, передает корреспондент ТАСС.

Интересы города представил вице-мэр Москвы Петр Бирюков, интересы С40 - заместитель регионального директора по Европе организации Стелиос Диакулакис.

"К 2025 году заменить весь парк автобусов на электроавтобусы и сократить [до 2030 года] до нуля выделение парниковых газов", - уточнил Диакулакис задачи, поставленные в декларации. Согласно документу, это позволит "преобразовать улицы в чистые и свободные от невозобновляемого топлива".

Ранее власти Москвы уже заявляли о собственных планах перевода городского автопарка на электромобили до 2021 года. Идея сократить эмиссию парниковых газов от подвижных и стационарных источников до нуля к 2030 году прозвучала впервые. По словам Бирюкова, это требование коснется в основном предприятий городской инфраструктуры.

"Чтобы выполнить эти задачи, нужен целый комплекс мероприятий: сократить количество выбросов от асфальтовых покрытий, создать комфортную городскую среду, сократить количество применяемых <…> источников выработки тепловой и электрической энергии, таких как уголь и мазут. Эту задачу мы решили. Следующий этап - это перевод общегородского транспорта с моторного топлива на электричество", - рассказал вице-мэр.

Он добавил, что дома должны строиться по умным технологиям, которые позволят снизить потерю тепловой энергии. Также необходимо озеленять центральную часть города и сокращать число объектов промышленности, которые выбрасывают парниковые газы в атмосферу.

Въезд не запретят

В кулуарах форума глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский пояснил журналистам, что речи о запрете въезда машин с внутренним двигателем сгорания в границы старой Москвы не идет.

По данным Бирюкова, объемы выбросов парниковых газов в Москве с 1990 года снизились на 20%, а к 2020 году этот показатель предстоит довести до 25%. Абсолютных чисел по эмиссии он не привел.

III Климатический форум городов проходит в парке "Зарядье" в Москве 4-5 сентября.