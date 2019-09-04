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Власти Москвы согласовали реконструкцию дома XIX века в Басманном районе

Кирпичное четырехэтажное здание располагается на улице Жуковского

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта дома XIX века, расположенного в Басманном районе столицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

"Согласован проект на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома в Басманном районе столицы, построенного более 130 лет назад. Кирпичное четырехэтажное здание располагается на территории культурных слоев "Земляного города" и "Огородной слободы" на улице Жуковского недалеко от Чистых прудов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что строители расчистят фасады от старой краски, частично обработают антигрибковым составом и заново покрасят. Также будет произведена замена системы наружного водостока по существующей схеме. Также запланированы обширные работы по восстановлению кирпичной кладки стен подвала, а также наружных стен. Помимо этого, будут отремонтированы ступени лестниц и произведена замена ограждения кровли и устройство спуска в подвал и выхода на кровлю.

"После замены части инженерно-технических коммуникаций будет произведен восстановительный ремонт по всему объему здания. Существующая планировка помещений при этом сохранится", - уточняется в сообщении.

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