Мединский: общественное пространство у Политеха станет таким же популярным, как "Зарядье"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Общественное пространство около Политехнического музея на Лубянке станет таким же популярным, как и парк "Зарядье", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Сегодня радостный день, потому что фактически мы показываем москвичам открытые фасады и общественное пространство Политехнического музея. Мы сняли леса, сетки. Поверьте мне, когда через год с небольшим Политехнический музей распахнет свои двери, внутри будет много интересного, удивительного и абсолютно инновационного", - сказал Мединский в среду на церемонии открытия общественного пространства.

По его словам, команда музея планирует сделать "лучший подобного рода музей в мире". "Мы надеемся и верим. А сегодня - прекрасный подарок москвичам в канун Дня города - и спасибо правительству Москвы, команде Политеха. Я уверен, что это будет одно из самых любимых мест москвичей и гостей столицы", - отметил министр культуры.

Он добавил, что в будущем планируется обширная программа различных мероприятий, в том числе и на площадке перед музеем. "Оно станет самой модной точкой в центре Москвы вместе с "Зарядьем", - сказал Мединский.

Ранее министр культуры РФ сообщил журналистам, что открытие музея запланировано на ноябрь 2020 года.

О реставрации музея

Реставрация и реконструкция здания Политехнического музея начались в 2013 году, а экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен. Планируется, что обновленный музей будет принимать до 2 млн человек.

Реставрация Политеха финансируется из бюджета, на эти цели заложено более 13 млрд рублей. После реконструкции площадь музея увеличится с почти 35 тыс. до 49 тыс. кв. м, также проведено масштабное укрепление фундамента, оборудован подземный технический этаж, будет смонтировано более 10 лифтов и инфраструктура для маломобильных граждан, а чердачные помещения будут использоваться для размещения экспозиций.

Работы ведет одно из строительных подразделений ДОМ.РФ - единого института развития в жилищной сфере.

Каким будет музей

Из-под здания было поднято около 30 тыс. кубических метров грунта: в результате рабочим открылись старые подвальные помещения и пространство, в котором в итоге был создан дополнительный подземный этаж для инженерных коммуникаций. Здание Политеха было построено в конце XIX века, это событие было приурочено к 200-летию со дня рождения Петра I. В инженерном плане к началу XXI века оно полностью устарело: здесь не было систем вентиляции и центрального отопления. Чтобы обеспечить музей современными инженерными сетями, потребовалось много места, коммуникации займут весь подземный этаж, а также дополнительные помещения в северном и южном крыльях здания.

Политехнический музей после окончания работ станет не только современным выставочным и просветительским пространством, но и знаковой для города общественной территорией. Часть подземелий музея превратятся в пешеходную галерею, через которую будет пролегать пешеходный маршрут от Зарядья до Лубянки. В галерее тоже будут выставлять экспонаты музея, чтобы прохожие могли составить представление о коллекции и заглянуть на выставку.

Пространство вокруг музея тоже преобразилось: территория после окончания реставрации станет музейным парком. Открытая часть музея разместится во внутреннем северном дворе, где фасады здания соединят стеклянным куполом. В перспективе это пространство станет местом проведения различных мероприятий.

Все интерьеры музея будут воссозданы в их первозданном виде, но с применением современных технологий. Так, например, окна будут полностью повторять исторические оригиналы, при этом стеклопакеты будут полностью соответствовать современным требованиям шумоизоляции и не будут пропускать ультрафиолет.