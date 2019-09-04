Собянин открыл общественный атриум и пешеходную зону у Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл общественный атриум и пешеходную зону у стен Политехнического музея в Москве.

"Сегодня знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея. Создана новая территория для использования культурных мероприятий, которые будет проводить музей. Надеюсь, что они наполнят пространство жизнью. На первом этапе открывается уличный проход и галерея вдоль музея. На втором этапе уже будет галерея внутри музея открыта, но она уже и сегодня будет использоваться для прогулок и посещения", - сказал мэр столицы.

Новое пространство свяжет существующие пешеходные маршруты: улицы Никольская, Мясницкая, Рождественка, Маросейка, Покровка с Ильинским сквером, Старой и Славянской площадями, Китайгородским проездом и парком "Зарядье".

Историческое здание музея на Новой площади закрыли на реставрацию в 2013 году, а закончить ее планируют в следующем году.

Реставрация здания Политехнического музея началась в 2013 году, а экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако из-за технологических сложностей срок их окончания был перенесен. Завершить реставрацию планируют в 2020 году.