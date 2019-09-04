Собянин открыл после благоустройства площадь в "Москва-Сити"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в среду открыл после благоустройства городскую площадь в "Москва-Сити" на Пресненской набережной. Он также пообщался горожанами и сотрудниками местных офисов и поздравил их с предстоящим Днем города.

"С наступающим праздником города! В подарок ко Дню города открываем новую городскую площадь", - сказал Собянин.

Он отметил, что основное строительство уже закончено. По мнению мэра, новая площадь будет пользоваться популярностью. "Она станет одним из самых популярных мест. В "Москва-Сити" сегодня работает больше 100 тыс. человек... Мост "Багратион", метро рядом. Насыщенная и интересная программа: фонтаны музыкальные, концерты, фестивали", - рассказал Собянин.

По его словам, постепенно "Сити" из комплекса зданий преобразовывается в красивое общественное пространство. "Мы за предыдущие годы навели порядок с парковкой. Здесь же набережной практически не было, одна парковка. Теперь хорошая красивая набережная, переходит к парку Пресня. Потихоньку "Сити" становится не только зданиями, но и красивым общественным пространством. Будет популярным у москвичей. Сегодня уже становится визитной карточкой своего рода", - сказал мэр.

О площади

Новая городская площадь расположена недалеко от выхода из станции метро "Выставочная", пешеходного моста "Багратион" и башни "Эволюция".

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, архитектурная концепция площади была разработана авторским коллективом под руководством Филиппа Никандрова (ЗАО "Горпроект"). Проект реализует ГУП Москвы "Центр-Сити" совместно с ООО "Фан Дженерейшн" (группа ОНЭКСИМ) в составе единого ансамбля со строящимся многофункциональным концертным залом.

По замыслу авторов концепции, новое общественное пространство будет сочетать функции классической прогулочной зоны и концертно-развлекательной площадки со сценой и амфитеатром. Площадь может быть использована для проведения спортивных занятий и церемоний на открытом воздухе, гастрономических фестивалей, городских праздников, образовательных и других мероприятий.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, главными украшениями нового общественного пространства стали светодинамические фонтаны с каскадом и управляемыми форсунками, а также огромные часы, стилизованные под куранты.

В 2020 году на площади планируется запустить светомузыкальное шоу, которое можно будет увидеть 365 дней в году - каждый час зимой и каждые полчаса летом в темное время суток. Для его проведения на площади и фасаде строящегося киноконцертного зала установят более 6 тыс. приборов, включая монохромные LED-светильники, светящиеся цифры, всепогодные RGB-стробоскопы. Световые изображения можно будет проецировать на мощение площади, фонтаны и мини-водопад.

Также отмечается, что в 2020 году на площади установят сборно-разборную сцену с комплектом сценического оборудования.