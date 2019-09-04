Художники КЧР примут участие в биеннале современного искусства Северного Кавказа в Москве

ЧЕРКЕССК, 4 сентября. /ТАСС/. Биеннале современного искусства Северного Кавказа пройдет в Москве с целью привлечения внимания аудитории к современному искусству регионов округа. В выставке примут участие живописцы из Карачаево-Черкесской Республики, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Биеннале современного искусства Северного Кавказа впервые пройдет в Москве с 24 по 31 октября 2019 года на территории центра дизайна Artрlay. Основной целью первой биеннале является привлечение внимания широкой зрительской и профессиональной аудитории, а также СМИ к современному искусству региона и важным тенденциям его развития", - сообщили в пресс-службе, отметив, что живописцы из КЧР также представят свои работы на биеннале.

В выставке примут участие скульпторы, фотографы и художники с работами, посвященными природе, культуре и традициям Северного Кавказа. Биеннале организовано Министерством РФ по делам Северного Кавказа по подпрограмме "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в СКФО госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".