Движение в центре Москвы начали ограничивать из-за подготовки ко Дню города

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ограничения движения в центре Москвы вводят из-за подготовки к празднованию Дня города, уже ограничено движение по одной из полос на участках Тверской улицы, полностью ограничения будут сняты 9 сентября, сообщили ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

"7 и 8 сентября Москва будет праздновать День города. С 5 по 9 сентября в связи с праздничными мероприятиями схема движения на нескольких улицах изменится, а некоторые участки будут и вовсе закрыты для движения автомобилистов. Уже сейчас ограничена парковка на нескольких центральных улицах, а также по одной из полос на участках Тверской улицы (от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд) и Моховой (от улицы Воздвиженка до Тверской улицы)", - сказал собеседник агентства.

С 22:00 5 сентября до понедельника, 9 сентября, участок Тверской улицы станет пешеходным. Также нельзя будет проехать по улице Охотный Ряд, Моховой улице, Тверскому проезду, Малому Гнездниковскому, Леонтьевскому, Никитскому, Газетному и Глинищевскому переулкам.

Полностью ограничения движения снимут 9 сентября. "Мы рекомендуем по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить ваше время. Тем, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуем заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы - после 21 часа", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, в связи с проведением музыкального фестиваля "Наши в городе" 7-8 сентября будет перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова. 7 сентября с 15:00 до 16:30 в Зеленограде будет полностью перекрыт участок улицы Николая Злобина, прилегающий к Центральному проспекту, а с 16:00 до 17:00 - участок Центрального проспекта от Савелкинского проезда до улицы Николая Злобина.

С 14:30 до 21:30 8 сентября не будет движения машин по участку улицы Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы. Движение по улицам Тверская, Моховая и Охотный Ряд будет ограничено с 00:00 до 22:00 5 сентября, а также с 08:00 9 сентября до 06:00 10 сентября.

Празднование 872-летия Москвы будет проходить два дня - 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.