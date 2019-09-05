На конференции в Москве обсудят борьбу с поставками оружия террористам

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители более 30 государств примут участие во второй международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", которая проходит в Центре международной торговли в Москве 5-6 сентября. Ожидается, что в ходе мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы консолидации усилий государств в целях предотвращения попадания оружия в руки террористов, проблематика экспортного контроля и нераспространения оружия массового уничтожения, а также правоохранительные аспекты международной контртеррористической деятельности.

"Среди участников - представители более 30 государств и ряда международных организаций, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию договора о коллективной безопасности, руководители и эксперты российских министерств и ведомств", - сообщили в российском дипведомстве в преддверии конференции.

В списке выступающих на конференции числятся помощник президента России Анатолий Серышев, руководитель Контртеррористического директората Совета Безопасности ООН Мишель Конинкс, исполнительный директор управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью Юрий Федотов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа, заместитель генерального секретаря ШОС Нурлан Аккошкаров, а также послы зарубежных стран и другие профильные эксперты.

Дискуссии пройдут под председательством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова. Как он ранее отмечал в интервью ТАСС, проблематика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма является одним из ключевых направлений повестки дня международного антитеррористического сотрудничества, и именно с целью привлечения внимания к этой острой проблеме в 2018 году была создана такая международная площадка. По его словам, Россия - единственное государство в мире, которое начало предметное обсуждение проблематики перекрытия поставок вооружений террористам.

Единый антитеррористический фронт

Россия, не раз становившаяся жертвой чудовищных по своим масштабам терактов, с давних пор продвигает на международной арене идею консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Еще одним примером неголословной озабоченности Москвы этой проблемой является успешно развивающаяся российская инициатива создания банка данных об иностранных террористах-боевиках, позволяющего отслеживать их передвижение. В этом проекте уже приняли участие порядка сорока спецслужб из тридцати пяти стран, Интерпол, Контртеррористический комитет СБ ООН, а также региональная антитеррористическая структура ШОС.

"Убеждены, что международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, двойных стандартов и скрытых повесток дня. В частности, недопустимо делить террористов на "плохих" и "не совсем плохих", оправдывая последних как якобы борцов за свободу. Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом", - указали на Смоленской площади.

В память о жертвах

Предстоящий форум приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов, в том числе сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении контртеррористических задач. Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе города Беслан погибли 334 человека, большая часть из которых были дети.

"Важно помнить, что терроризм - это преступление, не имеющее оправдания, независимо от того, когда, по какой причине и кем бы ни совершались теракты. Изо дня в день террористы и их пособники продолжают цинично нарушать одно из основополагающих прав человека - право на жизнь. Жертвой терроризма может стать любой человек, независимо от гражданства, национальности, вероисповедания", - подчеркнули в МИД РФ.