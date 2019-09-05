Москвичи сделали более 20 млн прививок от гриппа за три года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Жители столицы сделали свыше 20 млн прививок против гриппа за период с 2016 года, когда в городе впервые заработали мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"За последние три года проведения масштабной вакцинации против гриппа было сделано 20,1 млн прививок. Жители столицы прививались не только в городских поликлиниках и других медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах. Впервые они открылись в сентябре 2016 года возле станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и железнодорожных платформ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2017 году такие пункты появились также в центрах "Мои документы", а еще через год - в торговых центрах. Причем, как отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, слова которого приводятся в сообщении, с каждым годом интерес москвичей к мобильной вакцинации увеличивается. Всего за три года в таких пунктах сделано 670 тыс. прививок - в 2016 году вакцину получили более 117 тыс. человек, в 2017 году - уже более 237 тыс. В прошлом году от гриппа в мобильных пунктах вакцинации привились свыше 317 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года. Она предотвращает заболевание у 80-90% детей и взрослых. В этом году кампания по вакцинации против гриппа началась в городе 4 сентября. Бесплатно сделать прививку можно во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 65 мобильных пунктах вакцинации.