Центр "Моя работа" помог в трудоустройстве более 3 тыс. москвичей старшего возраста

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. жителей столицы предпенсионного возраста смогли трудоустроиться при помощи флагманского центра занятости "Моя работа" с момента его открытия в апреле текущего года. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Первый флагманский центр занятости "Моя работа" уже приобрел популярность у москвичей старшего поколения. С момента его открытия в апреле этого года за помощью в профессиональной переподготовке, обучении новым специальностям, а также поиске подходящих вакансий и трудоустройстве обратились свыше 13 тыс. горожан старшего возраста. Из них более 3,3 тыс. человек нашли работу при поддержке кураторов центра, а 20 человек получили консультации по самозанятости и открыли собственное дело", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что центр специализируется в том числе на профессиональной переподготовке, поиске вакансий и трудоустройстве москвичей предпенсионного возраста.

Пока не трудоустроенные соискатели проходят в центре различные курсы, тренинги и консультации, которые помогут им найти подходящую работу или начать свой бизнес. Причем, в учреждение обращаются не только горожане старше 50 лет, у которых нет работы, но и те, кто уже трудоустроен. Это позволяет им не только сохранить свою работу, но и пойти вверх по "карьерной лестнице".

Отмечается, что в "Мою работу" также обращаются частные лица и компании с целью обучить сотрудников - уже 33 работодателя из Москвы направили заявки на повышение квалификации 3,5 тыс. работников. В программу обучения входит свыше 50 образовательных курсов по различным сферам деятельности, таким как управление закупками, предпринимательство, 3D-моделирование и прототипирование, менеджмент по рекламе и связям с общественностью и прочее. Для незанятых горожан предпенсионного возраста во время обучения предусмотрена стипендия 11 280 рублей в месяц.

Первый флагманский центр "Моя работа" заработал 19 апреля 2019 года на улице Щепкина. До конца года в столице начнут действовать еще три таких центра.