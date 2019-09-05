Фотовыставка "Искусство строить метро" открылась в центре Москвы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экспозиция фотографий "Искусство строить метро" открылась в четверг под открытым небом на Тверском бульваре в центре Москвы и будет доступна для просмотра до 3 октября, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу поблагодарить организаторов за выставку. Мы строим сегодня очень большую программу метро, каждый день в метро спускается около 9 млн человек, но люди зачастую ездят только по одному маршруту, и они не все знают станции, которые в городе строятся, которые только открылись. <...> Настолько научились быстро и качественно строить метро, что у нас на ближайшие пять лет в проектировании и строительстве 135 км линий и 55 станций метро находятся, 55 тыс. человек задействованы в строительстве метро. Работаем круглосуточно и вахтовым методом. Московский метрополитен был и остается самым красивым, надежным и быстрым в мире", - сказал в ходе открытия заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Компания "Мосинжпроект" при поддержке центра продюсирования фотографии "Пролаб" представили вниманию зрителей работы московских фотографов: Романа Вукулова, Алексея Гордиенко, Михаила Колобаева, Руслана Кривобока, Александра Попова, Дмитрия Чистопрудова.

"Выставка показывает столичное метро немного под другим углом. Рядом с фотоработами, демонстрирующими станции современного дизайна с новенькими сверкающими поездами, соседствуют те, на которых запечатлен нелегкий процесс строительства метро, грандиозный труд московских метростроевцев, который предшествовал всему этому блеску", - отмечается в пресс-релизе к открытию выставки.