Имя новой вылетной магистрали на западе Москвы определят жители столицы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл после реконструкции, проведенной в рекордно короткие сроки - полтора года, транспортную развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД на западе столицы.

"Хороший подарок ко Дню города - досрочно открывается развязка на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД. Это уже 16 реконструированная развязка на МКАД. Развязка достаточно важная, она дает начало новой городской магистрали - Южному дублеру Кутузовского проспекта, который пройдет от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Половина этой магистрали уже построена, оставшаяся половина будет сдана в следующем году", - сказал мэр журналистам.

По его словам, Южный дублер Кутузовского проспекта - лишь рабочее название новой вылетной магистрали. "По большому счету - это действительно городская магистраль, у которой должно быть свое название. Она начинается с улицы Генерала Дорохова - героя войны 1812 года, соратника Николая Суворова и Михаила Кутузова, который принимал активные действия в разгроме французов под Москвой", - отметил Собянин.

Один из вариантов - назвать новую магистраль в честь генерала Ивана Дорохова, но могут быть и другие. В связи с этим мэр предложил жителям столицы самим выбрать название. "Давайте проголосуем на "Активном гражданине" за новую городскую магистраль", - сказал он.

О реконструкции развязки

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова началась в феврале 2018 года и завершилась почти на полгода раньше запланированного срока. Всего было построено 5,5 км дорог. В частности, был реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с МКАД на эти улицы.

Прилегающий участок МКАД расширен за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос. При этом Торговая улица расширена до шести полос и соединена с улицей Княжеская, также обустроен разворот для общественного транспорта. В районе улицы Княжеская вдоль внешней стороны МКАД установлены шумозащитные экраны. В рамках благоустройства прилегающей территории планируется устройство 74 тыс. кв. м газонов, высадка 322 деревьев и 9,5 тыс. кустарников.

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова позволила улучшить транспортное обслуживание инновационного центра "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье с населением порядка 260 тыс. человек, а также условия дорожного движения на участке МКАД от Киевского до Сколковского шоссе за счет разделения транспортных потоков.

Южный дублер Кутузовского проспекта станет 24-й вылетной магистралью Москвы. Он пройдет от МКАД до ТТК между Мичуринским и Кутузовским проспектами вдоль железнодорожных путей Киевского направления Московской железной дороги, пересекая улицу Рябиновая, Аминьевское шоссе и улицу Минская. Протяженность магистрали составит 11 км с шестью полосами движения в обоих направлениях. Строительная длина с учетом искусственных сооружений и съездов - 28 км.

Создание новой вылетной магистрали позволит улучшить транспортную доступность "Сколково", районов Солнцево и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье, микрорайона Сетунь и перспективной жилой застройки района Раменки, а также западной части города в целом, обеспечить удобный проезд к железнодорожной станции "Матвеевская", будущему транспортно-пересадочному узлу "Аминьевское шоссе", метро "Минская".

Также это поможет соединить крупные городские магистрали - МКАД, Северо-Западную хорду, Южную рокаду, Мосфильмовскую и Минскую улицы, ТТК и Бережковскую набережную, и снизить нагрузку на крупные городские магистрали - Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе, Мосфильмовскую улицу. Завершить строительство Южного дублера Кутузовского проспекта планируется в 2020 году.