Около четверти детей в Москве не прошли своевременную вакцинацию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Лишь 65% детей в Москве из почти 2 млн сделали своевременно все необходимые прививки. Оставшиеся несут угрозу распространения инфекций в городе, сообщил в четверг замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

"Правительством Москвы, департаментом здравоохранения, работниками всех медицинских организаций на протяжении пяти месяцев собиралась электронная база данных. Она создана впервые, и дает широкие возможности для города, управляя эпидемиологическими процессами, выбирать "критичные точки", которые у нас где-то "проваливаются". Согласно данным электронной базы, 65% детей привиты своевременно в сроки, определенные национальным календарем, это 1 млн 250 тыс. детей. А вот 473 тыс. детей, что составляет 24,6% привиты несвоевременно", - сказал Старшинин.

Также, по его словам, анализ выявил наличие более 170 тыс. детей, родители которых без объяснения отказались от проведения прививок. "По кори таких детей свыше 88 тыс., это достаточно много, они представляют определенную опасность. От прививок от краснухи отказалось около 100 тыс., от коклюша 94 тыс.", - добавил Старшинин.

Как сообщил зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, по медицинскому отводу не сделали прививки всего 26 тыс. детей - это 1,3%.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников, в него к шести-семи годам входит одна прививка от туберкулеза, три - от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.