Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился до 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился в 10 раз - с 265 млн рублей до 2,6 млрд рублей, сообщил в четверг главврач центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Олег Филиппов в рамках круглого стола по вопросам вакцинации в Общественной палате Москвы.

"Бюджет вакцинопрофилактики в Москве за 10 лет увеличился в 10 раз. Если в 2011 году это было 265 млн рублей, то сейчас на 2020 год запланировано практически 2,6 млрд. Мы прививаем самыми эффективными вакцинами, которые существуют в мире. В Москве можно привить практически против всех инфекций", - сказал он.

По словам Филиппова, в 2020 году против менингококковой инфекции планируется привить порядка 50% детей от трех до шести лет. "Однако, к сожалению, идут отказы со стороны родительского сообщества, все питаются слухами, в соцсетях, я считаю, что это прежде всего от недостатка информативности. В этом году в Москве мы провели очень серьезную работу с родительским сообществом, в школах, и у нас практически нет отказов", - добавил он.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя вакцинации против вирусного гепатита В, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против бешенства, брюшного тифа, ветряной оспы, клещевого вирусного энцефалита, сибирской язвы, туляремии, холеры, чумы.