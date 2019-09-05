Организаторы "Цветочного джема" восстановят в Москве около 1200 прошлогодних цветников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 200 тыс. растений используют для воссоздания цветников, посаженных в прошлом году участниками любительского конкурса фестиваля "Цветочный джем" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"8 сентября станет ярким цветочным праздником для всей Москвы. На 1475 площадках во всех районах столицы энтузиасты создадут цветники, дизайн для которых придумают сами, а авторы лучших получат ценные подарки. Для этого они используют 531 тыс. растений 47 видов. Чтобы вдохновить участников конкурса и сделать этот день еще красочней, организаторы восстановят около 1200 цветников, оформленных конкурсантами в прошлом году, - на это уйдет 204 тыс. растений", - сказал собеседник агентства.

В этом году в набор для оформления садов войдут георгины, осока, бархатцы, декоративная капуста и земляника, а также некоторые необычные виды растений, например, иссоп, который также называют "синим зверобоем", колеусы, газанию из Южной Африки и агератум. Участникам выдадут садовые инструменты. Помощь им окажут профессиональные садовники.

Собеседник агентства добавил, что электронная регистрация на участие в любительском конкурсе завершится в 20:00 7 сентября. При наличии свободных мест зарегистрироваться можно будет и на площадках мероприятия в день события, 8 сентября. По итогам конкурса в городе появится 15 тысяч цветников.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс проходит с 22 августа по 8 сентября, выставочные сады появились в городе с 20 июня.