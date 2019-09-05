Авиакомпания "ИрАэро" начнет летать из Москвы в Саратов в сентябре

САРАТОВ, 5 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" начнет летать из Москвы в новый саратовский аэропорт Гагарин с 11 сентября, сообщает в четверг пресс-служба аэропорта.

"Новый рейс из столичного аэропорта Домодедово запускает авиакомпания "ИрАэро" с 11 сентября", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Super Jet-100, рассчитанных на 103 посадочных места в салоне экономического класса. Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта Гагарин.

Авиакомпания "ИрАэро" - это уже седьмая авиакомпания, которая приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва-Саратов-Москва. В настоящий момент из Саратова можно вылететь во все аэропорты Московского авиационного узла. Так, авиакомпании "Аэрофлот", Pegas Fly и NordWind осуществляют полеты в аэропорт Шереметьево, S7 - в аэропорт Домодедово, авиакомпании "Победа" и "РусЛайн" - во Внуково.

Аэропорт Гагарин начал работу 20 августа. Это второй в РФ аэропорт, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.