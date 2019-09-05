Власти Москвы заявили об отсутствии перебоев с обеспечением инсулином

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Департамент здравоохранения Москвы заявил об отсутствии перебоев с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе департамента.

"Проведение закупок [препарата] осуществлялось заблаговременно, что позволило исключить возможные риски несвоевременного обеспечения пациентов в случае необходимости проведения повторных торгов [если торги не состоялись]. В связи с тем, что в аптечных организациях имеется неснижаемый запас [до конца года] препаратов инсулина, перебоев с препаратами инсулина в обеспечении больных сахарным диабетом города Москвы нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее РБК сообщило, что, по их расчетам на основании данных портала закупок, СПАРК-маркетинга и Государственного реестра лекарственных средств, почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала 2019 года осталось без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину (2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692), на втором месте - физраствор (683 несостоявшихся из 1840), на третьем месте - вакцина против бешенства (429 сорванных из 573 объявленных).

Позже в пресс-службе Минздрава России это опровергли, отметив, что существующий объем производства инсулина в стране полностью покрывает потребность, и проблемы его с закупками отсутствуют. Кроме того, по данным ведомства, Росздравнадзор ежемесячно отслеживает ассортимент цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших: в августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке.