В Москве с начала года отреставрировали 1,3 тыс. культурных объектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел итоги реставрации объекта культурного наследия федерального значения - усадьбы Андрея Сытина в центре столицы, который находился в аварийном состоянии и был приведен в порядок по городской программе "Один рубль за один квадратный метр". Всего с начала года в городе отреставрировали 1,3 тыс. культурных объектов, сообщил журналистам мэр после осмотра усадьбы.

"В этом году отреставрировано 1,3 тыс. объектов [культурного наследия], около 500 из них отреставрированы за счет средств города, около 500 зданий - за счет частных инвестиций, частных инвесторов, - сказал он, назвав темпы реставрации памятников архитектуры в Москве за последние годы революцией. - Она произошла не только за счет бюджетных вливаний, но и за счет понимания состоятельных граждан, что это нужно для сохранения истории".

По словам Собянина, некоторое время назад памятники истории и архитектуры в Москве надо было не столько сохранять, сколько спасать. "Большое дело сделано по программе "Один рубль за один квадратный метр", - поблагодарил мэр инвестора проекта.

Объект культурного наследия федерального значения "Усадьба Сытина А. П., конец XVIII - первая половина XIX вв." расположен по адресу: Сытинский переулок, дом 5/10, строение 5. Главный корпус усадьбы - одноэтажный деревянный дом площадью почти 690 кв. м, построен в конце XVIII века и является одним из немногих образцов застройки Москвы до пожара 1812 года. Здание построено в стиле зрелого московского классицизма.

На момент постройки и до 1828 года владельцем дома был Андрей Петрович Сытин - сын капрала лейб-гвардии Измайловского полка. После революции 1917 года усадьба была приспособлена под коммунальное жилье. В 1990-2010 годы здание не использовалось, находилось в неудовлетворительном состоянии. В 2012 году памятник был выставлен на торги по программе льготной аренды объектов культурного наследия "Один рубль за один квадратный метр". Реставрация главного дома усадьбы началась в декабре 2016 года и продолжалась более 2,5 лет. Объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.