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Общественная палата Москвы предложила создать портал о точках вакцинации

Также на нем предлагается разместить реестр вакцин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Городской портал, информирующий о точках, где можно сделать прививку, а также об особенностях вакцин, необходимо создать в Москве, считает зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Сейчас есть реестр прививок, но нет реестра вакцин, чтобы можно было ознакомиться с ними - есть ли та или иная вакцина в городе, например, можно ли платно сделать бельгийскую вакцину, если не хочешь французскую. Я бы просто представителей департамента здравоохранения совместно с департаментом информационных технологий просил подумать, может, будет специальный портал", - сказал Венедиктов на круглом столе в Общественной палате.

Он также предложил разместить на портале карту с отметками, где можно сделать прививку, на которой были бы отмечены, в частности, все мобильные пункты.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Москве 4 сентября. Вакцину можно получить в поликлиниках или мобильных пунктах. Возле 29 станций метро будет работать 31 прививочный пункт, еще по три - около станций Московского центрального кольца, а также у железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Также вакцину можно получить в 28 павильонах "Здоровая Москва".

Ранее в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 2019 году планируется вакцинировать от гриппа не менее 45% населения РФ. Половина доз вакцины от общего запланированного количества поступила в регионы.

Вакцинация - наиболее эффективное средство защиты против гриппа, ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5% до 10% населения планеты. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гриппа погибают до 650 тыс. человек.

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РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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