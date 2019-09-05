Москва готова увеличить затраты на модернизацию ливневой канализации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы готовы увеличить затраты на модернизацию ливневой канализации для борьбы с подтоплениями при сильных ливнях. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский на III Климатическом форуме городов.

"Количество осадков, выпадающих в виде снега и дождя, в нашем регионе увеличивается. Петр Бирюков уже говорил о том, что мы адаптируем нашу ливневую канализацию к этим вызовам. Это очень важно, поскольку уже сейчас при сильных тропических ливнях есть места, где вода плохо уходит и происходят подтопления. Но мы сейчас с этой проблемой активно работаем. Конечно, это увеличивает затраты на содержание инфраструктуры, но мы готовы на это идти, поскольку понимаем, что в будущем воды в систему поверхностного стока будет поступать намного больше", - сказал он.

Кульбачевский отметил, что одним из вызовов для мегаполиса является наступление жары. "Если еще говорить об угрозах, то для нашего региона не так страшны холодные проявления: ледяные дожди и морозы, мы к ним готовы и в условиях холода неплохо выживаем. А вот жара для нас является гораздо более опасным вызовом. Когда мы начинаем летом кондиционировать воздух, идет нагрузка на электросистему, возможны перебои. Ну, и жара больше влияет на здоровье, в первую очередь страдают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - добавил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала ТАСС, что только в период с 8 по 9 августа выпало около трети месячной нормы осадков в Москве.