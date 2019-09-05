Фестиваль китайской живописи гунби откроется в Москве 18 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фестиваль китайской живописи гунби пройдет с 18 сентября по 20 октября во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. В программе выставка и мастер-классы китайского художника Ли Сяомина, сообщает пресс-служба организаторов фестиваля в четверг.

"При поддержке Китайского культурного центра в Москве с 18 сентября по 20 октября в третий раз пройдет фестиваль китайской живописи гунби. Во Всероссийском музее декоративного искусства будут представлены произведения традиционной китайской живописи в стиле гунби современных художников из России и Китая", - говорится в сообщении. "Гунби" переводится с китайского языка как "тщательная кисть", "прилежная кисть", это направление отличает тончайшая прорисовка деталей.

Одним из главных событий фестиваля организаторы называют экспозицию и мастер-классы художника Ли Сяомина. "Его работами восхищаются во всем мире, а учебники и контуры используют все, кто создает картины в изысканном стиле гунби. Ли Сяомин окончил факультет искусств Университета провинции Аньхой. Предпочитает работать в жанре "цветы и птицы" в стиле гунби. Особое восхищение специалистов и любителей искусства снискали его картины с пионами и лотосами", - отмечают в пресс-службе.

Гостей фестиваля ждут бесплатные демонстрации и мастер-классы от российских художников, а также экскурсии и чайные церемонии.

В 2019 году исполняется 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики и 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пекином и Москвой.