Воздушная экотропа открылась в ландшафтном парке ВДНХ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экотропу длиной 474 м открыли в четверг для посетителей в зоне ландшафтного парка ВДНХ "Природа дикая". Сооружение представляет собой мост высотой более шести метров, проходящий по заповедной территории.

Тропа пролегает в зоне "Природа дикая" - в той части парка, где можно увидеть природу ВДНХ в ее первозданном виде. Конструкция основана на металлических витых опорах, между ними проходят пролеты с ограждениями.

"На постройку этих конструкций ушло семь месяцев. В рамках благоустройства этой территории проводили санитарную вырубку деревьев: это и аварийные деревья и сухостой, чтобы посетителям безопасно было здесь находиться. Витиеватая форма моста обусловлена тем, что мы хотели сохранить уникальные растения и создать более разнообразный маршрут для людей", - сообщила ТАСС руководитель департамента архитектуры и градостроительного развития АО "ВДНХ" Мария Новикова.

Тропа начинается от 27 павильона "Физкультура и спорт" и проходит через живописный участок парка. Посетители увидят обновленное историческое лесопарковое пространство, смогут погулять по дубовой роще, увидеть 300-летние дубы. Для удобства проведения досуга установлены новые опоры освещения и деревянные скамейки, сообщает корреспондент.

Ландшафтно - архитектурная зеленая зона ВДНХ появилась прошлым летом. Территория делится на пять зон: "Природа ботаническая", "Природа развлечений", "Природа культивируемая", "Природа дикая", "Природа наук и искусств". Также сюда входят каскады прудов и Большая кольцевая дорога, протяженностью 5 км.

Ландшафтный парк - это уникальный рекреационно-досуговый комплекс, занимающий территорию 87 га. Первая очередь парка была открыта в 2018 году. Экокомплекс сочетает исторический природный ландшафт, объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории с инновационными разработками в сфере паркового благоустройства. Во всех зонах посажены около 7 тыс.декоративных деревьев и кустарников и 61 тыс. многолетних цветов. В Мичуринском саду досажено около 1 тыс. плодовых деревьев, из них 700 яблонь 13 сортов.