Празднование Дня города пройдет на 1,5 тыс. площадок в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Москве пройдут 7 и 8 сентября на 1,5 тыс. площадок по всему городу. Об этом написал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Приглашаю всех на День города! Мы подготовили 1500 площадок во всех округах столицы. Открытие праздника будет на ВДНХ, а главные события - на Тверской. Субботним вечером смотрите грандиозный фейерверк: шоу стартует в 21:00", - написал он.

Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, на площади перед аркой главного входа ВДНХ и на Центральной аллее установят арт-объекты и фото-зоны в виде популярных игрушек разных времен. На Центральной аллее появится сцена с интерактивным экраном. Там пройдет музыкальное светотехническое шоу "Лучший город земли", заключительный концерт фестиваля "Ритм моего города", а также запланировано установление мирового рекорда по самому массовому уроку танцев.

Уточняется, что площадки будут работать в каждом округе столицы, например, на северо-востоке на Аллее Космонавтов состоится концерт с участием творческих коллективов столицы и известных исполнителей, в Измайловском парке и усадьбе "Кусково" пройдет концерт классической музыки, в Троицке гуляния пройдут на Академической площади.