В парке "Остров мечты" осталось смонтировать пять аттракционов из 22

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 75% аттракционов в тематической зоне парка развлечений "Остров мечты" смонтированы, также завершается устройство внутренних тематических павильонов. Об этом сообщается в четверг в пресс-релизе комитета государственного строительного надзора Москвы.

"В тематической зоне смонтировано оборудование 17 из 22 отдельно стоящих аттракционов, еще три находятся в работе. Кроме того, завершается устройство внутренних тематических павильонов. Продолжается работа по прокладке наружных инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории", - цитируются в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

По его словам, подземный паркинг на более чем 1,5 тыс. машино-мест уже готов, ведутся пусконаладочные работы. В досугово-развлекательной зоне идет остекление фонарей, проводятся фасадные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей.

"По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ на уникальных и знаковых объектах. К проверкам парка в Нагатинской пойме привлекается центр экспертиз, который передает официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости", - отметил Антосенко.

Согласно пресс-релизу, тематический парк "Остров мечты" будет поделен на три зоны: досуго-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тыс. кв. м, высота крытой зоны составит 75 м. Подход к зданию организуют по пешеходной аллее с фонтанной линией, начинающейся от проспекта Андропова.

Транспортную доступность будут обеспечивать платформа "ЗИЛ" Московского центрального кольца, а также станция метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. В июле мэр города Сергей Собянин открыл пешеходный переход с траволаторами от станции метро "Технопарк" к парку "Остров мечты". Ввести в эксплуатацию парк развлечений планируется до конца 2019 года.