Проект строительства Юго-Восточной хорды направлен на дополнительную экспертизу

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инженерно-экологические изыскания, включающие бурение скважин и отбор проб почвы, для оценки радиационной обстановки на территории строительства будут повторно проведены в рамках подготовки проекта Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом сообщается в обращениях к экспертам от заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ранее эколог Максим Шингаркин, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, главный врач диагностического центра № 3 Игорь Дягилев и глава муниципального округа Царицыно Елена Самышина направили обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой приостановить реализацию проекта строительства ЮВХ для проведения дополнительной экспертизы.

Согласно обращению, подписанному Хуснуллиным, в проектной документации будут учтены результаты проведенных оценок воздействия на окружающую среду, а сам проект будет отправлен на государственную экспертизу соответствия техническим, санитарно-эпидемиологическим, экологическим и иным требованиям.

Ранее сообщалось, что у москвичей и экспертов возникли опасения в экологической безопасности проекта в связи с прохождением маршрута строительства ЮВХ вблизи территории Московского завода полиметаллов в районе Москворечье-Сабурово. Рядом с заводом расположен радиационный объект, образовавшийся в результате складирования отходов деятельности "Полиметалла". Специалисты рекомендуют провести дополнительные исследования данной территории.