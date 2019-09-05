Мультифункциональный концертный зал появится на новой площади в "Москве-Сити" к 2022 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Строительство многофункционального киноконцертного зала на новой городской площади в "Москве-Сити" завершат к 2022 году. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На городской площади "Москва-Сити" ведется строительство высокотехнологичного мультифункционального концертного зала. Десятиэтажный комплекс будет оснащен светопрозрачным раскрывающимся куполом, который позволит проводить мероприятия под открытым небом. Завершить строительство планируется к 2022 году", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что зал, общей вместимостью до 8 тыс. человек, будет предназначен для проведения различных мероприятий.

"Многофункциональный концертный зал сможет трансформироваться, что позволит проводить мероприятия разных форматов - от концертов до конференций и спортивный мероприятий. При этом концертный зал и городская площадь "Москва-Сити" станут единым архитектурным и культурным пространством: программы из зала будут транслироваться в пространство площади", - добавил заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую городскую площадь на территории ММДЦ "Москва-Сити".