Власти Москвы: парк "Зарядье" приносит городу прибыль как современный отель

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Столичный парк "Зарядье" приносит такую же прибыль городу, как хороший современный отель благодаря активной публичной жизни на территории Москвы. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в рамках III Климатического форума городов.

"Если задуматься, скорость изменений в Москве грандиозная, и не всегда к этому готова психология людей, <...> так было с проектом "Моя улица". Изначально были протестные мнения, но когда программа закончилась - неудобства кончились, улицы открылись, на них появилась публичная жизнь, и те средства, которые были вложены, уже окупились и начали приносить доход городу. Это удивительно, вроде вместо гостиницы построили парк "Зарядье", он оказался в шикарной местности прямо около кремля. Шикарный отель должен был существовать, конечно, он должен был приносить прибыль, но парк "Зарядье", как это ни странно, созвучен по прибыльности для города, можно его сравнить с прибылью от использования хорошего суперсовременного отеля", - сказал он.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей стал с 11 сентября. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, северный ландшафт, степь и луг. Там также разместились "Парящий мост", научно-познавательный центр, выставочный зал и Медиацентр. В этом году для посетителей также откроются Ледяная пещера и Концертный зал.