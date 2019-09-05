Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 200 фоторабот, в том числе "тактильных", представлены на ХIII международном фестивале дикой природы "Золотая черепаха".

"В новом позиционировании проект "Золотая черепаха" вышел за рамки обычного творческого конкурса, призванного показывать красоту дикой природы. На сегодняшний день "Золотая черепаха" становится одним из крупнейших в мире экологических и просветительских проектов, миссия и задача которого направлена на изменение экологического сознания и поведения людей", - сообщил организатор фестиваля Андрей Сухинин в рамках церемонии открытия в четверг.

Сухинин отметил, что впервые в рамках фестиваля часть работ адаптирована для слепых людей. Всего более 2,5 тысячи заявок было подано на участие в конкурсе из разных стран, добавил он.

Основные мероприятия XIII международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" пройдут на ВДНХ с 6 сентября по 3 октября. Центральным событием фестиваля станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного одноименного конкурса. Посетителей фестиваля ждут встречи с известными фотографами и путешественниками, кинопоказы. Программа фестиваля "Золотая черепаха" выстроена вокруг трех основных тем - фотография, экология и "лайфстайл".