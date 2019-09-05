Заявки на конкурс по застройке ТПУ "Некрасовка" в Москве будут приниматься до 17 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе по застройке транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" в Москве будут приниматься до 17 сентября. Застройщику предстоит возвести 50 тыс. кв. м коммерческих площадей, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Для определения победителя выбран открытый конкурс - формат, согласно которому выигравший участник выбирается не только по предложенной цене контракта, но и по соответствующему опыту реализации девелоперских проектов, совокупности выручки и размеру чистых активов. Заявки на участие принимаются на инвестиционном портале города Москвы до 17 сентября. Вскрытие заявок запланировано на 18 сентября", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что победитель торгов получит право покупки акций в уставном капитале ООО "ТПУ "Некрасовка". В настоящее время собственник акций - АО "Мосинжпроект". "За последние три года в столице реализовано 16 проектов ТПУ через продажу пакетов акций. Среднее превышение стартовой цены - 51,6%", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, проектом застройки ТПУ "Некрасовка" предусмотрено создание многофункционального центра, "который станет объектом притяжения жителей района, и объединит в себе магазины, точки развлечений и общественного питания". "То есть создание полноценного "города под крышей". Начальная цена, по которой продается лот, составляет 99 миллионов рублей", - отметил Дегтев.

Всего в Москве до 2020 года запланировано строительство 271 ТПУ, из которых 169 будут представлять собой комплексы многоуровневых зданий, 102 будут сформированы в виде плоскостных перехватывающих парковок.