Пять аукционов на закупку вакцины от бешенства были сорваны в Москве в 2019 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы в течение года опубликовал пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства, однако производители и поставщики не приняли участие ни в одной конкурсной процедуре. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте департамента.

"В настоящее время иммунобиологический препарат отсутствует у компаний-производителей, в связи с чем в текущем году закупки на поставку вакцины для профилактики бешенства не состоялись. Также, по нашей информации, торги не состоялись и во многих других субъектах РФ. Департамент здравоохранения Москвы в течение года опубликовал пять заявок на проведение конкурсных процедур на поставку вакцины и иммуноглобулина от бешенства - в марте, апреле, июне, июле и августе, однако производители и поставщики не приняли участие ни в одной конкурсной процедуре", - сообщается на сайте.

Там уточняется, что в начале сентября департамент здравоохранения повторно разместил извещение о проведении закупки вакцин от бешенства. "Торги будут возобновляться до момента определения поставщика препаратов в соответствии с необходимой потребностью", - поясняется на сайте.

Вакцинопрофилактика от бешенства пациентам, пострадавшим от укусов животными, проводилась переходящими с 2018 года остатками вакцины.

Ранее РБК сообщило, что, по их расчетам, на основании данных портала закупок, СПАРК-маркетинга и Государственного реестра лекарственных средств, почти 30% тендеров госучреждений на лекарства с начала 2019 года остались без заявок. Больше всего сорванных аукционов оказалось по инсулину (2,8 тыс. тендеров, из них сорвано 692), на втором месте - физраствор (683 несостоявшихся из 1840), на третьем месте - вакцина против бешенства (429 сорванных из 573 объявленных).