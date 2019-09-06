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Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В ночь же она опуститься до 11 градусов тепла

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

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