Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.