Бесплатный Wi-Fi появился на Некрасовской линии московского метро

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бесплатный Wi-Fi заработал на Некрасовской линии московского метро, движение по которой открылось в июне текущего года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор компании-оператора интернет-пространства в столичной подземке "Максимателеком" Борис Вольпе.

"Wi-Fi растет по мере расширения самого метрополитена: запущена высокоскоростная сеть Wi-Fi в перегонах между станциями "Косино" и "Некрасовка" Некрасовской линии. В тоннелях установлены 22 базовые станции и проложено 25 км оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащены все поезда новой, 15-й линии московского метро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, осенью бесплатный Wi-Fi появится еще на пяти новых перегонах Сокольнической и Большой кольцевой линий (БКЛ). В настоящее время в тоннелях московского метро размещено более 1 тыс. базовых станций Wi-Fi. Точками доступа оснащено 99% подвижного состава, в том числе более 1,1 тыс. вагонов "Москва". Средняя скорость подключения к сети составляет 90 Мбит/с.

Движение по первому участку Некрасовской линии открылось 3 июня 2019 года, когда заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". В полном объеме Некрасовская линия откроется в начале 2020 года и станет одной из самых длинных линий среди строящихся в столице. На ней расположатся восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Две из них станут пересадочными - "Нижегородская" с пересадкой на БКЛ и "Косино" - на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.