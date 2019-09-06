Фестиваль "Ритм моего города" на ВДНХ в Москве продлили до 8 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Проходящий на ВДНХ в Москве фестиваль "Ритм моего города" продлили до 8 сентября. В воскресенье на мероприятии выступят "Ундервуд", "Моя Мишель" и Natan, сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль завершится не 7, а 8 сентября - грандиозным гала-концертом с участием лучших рэперов по итогам [проходящего в рамках фестиваля] конкурса и известных артистов <...> В программе - хэдлайнеры вечера "Ундервуд" и "Моя Мишель", кавер-бэнд "Жюль Верн", популярные исполнители рэпа и поп-музыки Natan, Andro, Sirotkin, Варвара Визбор, Zoloto. А финальным аккордом станет мощный DJ-сет от DJ M.E.G.", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что 7 сентября в 16:30 начнется финал конкурса рэп-исполнителей, который проходит в рамках фестиваля. На участие в нем со 2 по 22 августа было подано более 700 заявок из разных городов - Москвы, Новочеркасска, Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска, Коврова и других. "В очный тур вышли 75 из них вместо запланированных 60: в связи с большим интересом к конкурсу и высоким уровнем исполнителей организаторы решили увеличить число участников. И все равно это немногим больше, чем десятая часть всех желающих", - отметили в пресс-службе.

В финал вышли шесть исполнителей и шесть групп, 7 сентября они сразятся за Гран-при, первое, второе и третье места в обеих номинациях и приз зрительских симпатий. Также в субботу на фестивале пройдут бесплатные концерты российских рэперов - Зомба, Кравца, CYGO и Леши Свига, а в 21:10 на сцену выйдет американский рэп-исполнитель Xzibit.

Фестиваль "Ритм моего города" проходит в столице с 7 августа.