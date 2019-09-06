Кластер альтернативных видов спорта построили в детском Черкизовском парке Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство кластера альтернативных видов спорта со скейт-парком и памп-треком завершилось в детском Черкизовском парке Москвы. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Основные работы по благоустройству детского Черкизовского парка завершены. Площадь благоустройства составила более 14 га. Концепция благоустройства парка разработана с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории. В детском Черкизовском парке создан кластер альтернативных видов спорта со всей необходимой инфраструктурой для занятий (павильоны раздевалки и проката, зона отдыха для спортсменов и велопарковки) площадью более 4 тыс. кв. м. Здесь появились скейт-парк и памп-трек площадью 1,8 тыс. кв. м каждый", - сказал он.

Бирюков уточнил, что в парке обустроили также универсальную спортивную площадку площадью 1 тыс. кв. м, где можно поиграть в волейбол, баскетбол, стритбол и мини-футбол, и зону для игры в пинг-понг. В лесной части парка появились шесть деревянных резных беседок ручной работы. В парке оборудовали площадку для выгула собак площадью 550 кв. м. Для комфортных прогулок в вечернее время установили почти 500 опор освещения с энергосберегающими лампами и стойки с тревожными кнопками.

"В ходе работ по благоустройству провели ремонт здания Дворца творчества детей и молодежи Восточного административного округа. Заменили кровлю и окна, отремонтировали и покрасили фасад здания, привели в порядок лестницы и пандусы", - добавил Бирюков.