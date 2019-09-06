Полицейские применили оружие для задержания оказавшего им сопротивление водителя на МКАД

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие для задержания водителя, который оказал им сопротивление и попытался скрыться. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"Инцидент произошел на 43-м км внешней стороны МКАД. Двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Mitsubishi Lancer", водитель которого предъявил полицейским документы, удостоверяющие личность, вызвавшие сомнения в подлинности. При сопровождении гражданина в ОМВД он оказал активное физическое сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться. В ходе преследования злоумышленника капитан полиции из табельного оружия произвел два предупредительных выстрела вверх, после чего мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

При проверке задержанного по базам данных установлено, что он является гражданином ближнего зарубежья.

Пострадавших от выстрелов нет. В ходе задержания полицейский получил телесные повреждения, обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"), а также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").