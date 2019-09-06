Фотовыставка "Объективно о Москве" открылась в Доме на Брестской

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка фоторабот, на которых представлены достопримечательности Москвы, открылась в Доме на Брестской и продлится до 10 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"В залах ГБУ "Мосстройинформ", более известного москвичам как Дом на Брестской, сегодня открылась фотовыставка "Объективно о Москве". Здесь авторы предлагают взглянуть на город под другим углом, а привычные объекты, достопримечательности предстают с необычных ракурсов. Фотовыставка будет работать до 10 сентября", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, которые приводятся в сообщении, на выставке представлено 725 работ, при этом 100 лучших из них стали экспонатами выставки, а с остальными можно познакомиться, запустив слайд-шоу на больших электронных девайсах, находящихся в зале. Также гости экспозиции смогут поучаствовать в мастер-классе "Мобилография как искусство", где расскажут и покажут, как создавать шедевры с помощью камер гаджетов, планшетов и карманных ПК.

Кроме того, можно будет посетить интерактивную экскурсию "Москва, которой не было". В очках виртуальной реальности посетители прогуляются по улицам и площадям города, где оживут несохранившиеся сооружения или утопичные проекты, которые планировалось осуществить в столице. Среди них Дворец советов, восьмая сталинская высотка, Дом Наркомтяжпрома, Сухаревская башня, белокаменный Кремль. Вход на выставку - свободный.