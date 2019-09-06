Концентрация сероводорода утром 6 сентября была превышена вдвое на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Автоматические станции Мосэкомониторинга зафиксировали утром 6 сентября двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы, следует из данных на сайте учреждения. Норматив установлен на уровне, при котором человек начинает ощущать неприятный запах, но негативных последствий для здоровья нет.

Так, станция в Кожухово на Лухмановской улице зафиксировала 2 ПДК (предельно допустимая концентрация) в 08:00 6 сентября. Также превышения зарегистрировали станции в Жулебино на улице Маршала Полубоярова (1,4 ПДК в 05:00) и в Новокосино на Салтыковской улице (1,2 ПДК в 06:00).

Минувшей ночью и утром жители муниципалитетов Подмосковья, которые граничат с юго-восточными районами Москвы, жаловались в социальных сетях на неприятный запах. Однако в области пока отсутствует публичная система экомониторинга. Ранее о ее создании заявлял зампредседателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

Это четвертый случай превышения нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы с начала сентября. Так, 1 сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала почти 3,2 ПДК в 08:00, 2 сентября в 03:00 в Люблино на улице Совхозная было 2,5 ПДК, а 3 сентября станция в Новокосино зарегистрировала 3,45 ПДК в 02:00.

По данным Мосэкомониторинга, превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.