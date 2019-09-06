Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию праздничных мероприятий в День города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть онлайн-трансляцию праздничных мероприятий в День города 7 и 8 сентября на портале "Окно в город". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы.

"День города - один из самых любимых и масштабных событий в Москве. Многие москвичи побывают на мероприятиях сами. Для тех же, кто по каким-либо причинам не сможет их посетить, портал "Окно в город" будет осуществлять прямую трансляцию. Начнется она с торжественной церемонии открытия Дня города на ВДНХ. В течение дня мы также покажем события на Тверской улице, концерт у Храма Христа Спасителя, мероприятия на Поклонной горе", - приводятся в сообщении слова начальника отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Дмитрия Головина.

В пресс-службе уточнили, что старт прямой трансляции на сайте даст церемония открытия Дня города на ВДНХ в 11.50, которая продлится до 13.00. Также посмотреть выступления артистов оперной сцены, популярных исполнителей на площадке у Храма Христа Спасителя жители смогут с 11.50 и до самого вечера. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане смогут увидеть концерты и гуляния на Тверской улице, где с 12.00 до 22.00 будет проходить развлекательная программа, а на Поклонной горе с 12.00 и до 22.00 пройдет праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. В 21.00 "Окно в город" покажет трансляцию праздничных фейерверков со смотровой площадки на Воробьевых горах.

Портал "Окно в город" разработан Департаментом информационных технологий города Москвы. На нем регулярно транслируются городские события. Ранее все желающие могли посмотреть, как проходили новогодние гуляния, парад Победы, шествие "Бессмертный полк", фестиваль "Круг света", городские фестивали, велогонки и другие мероприятия.