Собянин выступил за отказ от полного перехода на интернет-голосование на выборах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает нецелесообразным полный отказ от классической процедуры проведения выборов, в рамках которой необходимо личное присутствие избирателей на избирательных участках.

"Казалось бы, технологии отработаны, законодательство с каждым годом совершенствуется, мы все более демонстрируем честность и прозрачность процедуры выборов, но избиратели во всем мире с каждым годом все меньше приходят на участки, все меньше явка на выборах. Особенно это касается местных выборов, где явка падает до 15%. Это означает, что мы избираем политиков, руководителей меньшинством населения, и это вызов. Какие бы технологии не придумали, человеку все равно сегодня необходимо прийти на избирательный участок", - сказал он, выступая на международной конференции "Цифровизация избирательных процессов".

По его словам, сегодня население привыкло получать услуги в электронном виде, и все меньше людям становится понятен классический способ такого важного события, как выборы. "Во многих странах были попытки перевода голосования на электронное, без явки на избирательные участки. Те страны, которые проводили эксперименты, отказались от этого способа. В Эстонии, насколько я знаю, этот способ прижился, но это единичные примеры", - отметил глава города.

При этом он поддерживает инновации в процедуре избирательного процесса, и отмечает, что экспериментировать в этой сфере можно и нужно. Первым шагом в этом направлении станет процедура электронного голосования на выборах в Мосгордуму, которая пройдет в столице в единый день голосования 8 сентября.

"Перед разработчиками системы стояла сложнейшая технологическая задача: с одной стороны, сделать процедуру голосования простой и привлекательной для избирателей, с другой стороны, гарантировать тайну голосования и корректный учет голосов. Сегодня система полностью готова к проведению выборов в Мосгордуму. Надеюсь, это даст возможность другим регионам и странам посмотреть за этим экспериментом и принять соответствующее решение о внедрении новых технологий избирательного процесса", - сказал градоначальник.

На конференции "Цифровизация избирательных процессов" Собянин вместе с главой ЦИК Эллой Памфиловой и первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко осмотрел цифровое оборудование, которое будет представлено на голосовании, в том числе, электронные терминалы, комплексы обработки избирательных бюллетеней, элементы системы видеонаблюдения.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.