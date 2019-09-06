В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Роддом № 4 при городской клинической больнице им. Виноградова (ГКБ) работает в обычном режиме, эпидемии пневмонии в нем нет. Об этом сообщила в пятницу ТАСС главный эпидемиолог учреждения Галина Тарасова.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил об эпидемии внутриутробной пневмонии в московском роддоме № 4. Якобы с 31 августа такой диагноз подтвердился у пятерых новорожденных, и сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

"Мне о таких случаях не известно, роддом работает в штатном режиме. Эпидемий в роддоме не было. Более того, за последние шесть месяцев в роддоме не было случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи", - сказала Тарасова.

Она отметила, что внутриутробные инфекции в принципе не могут быть связаны с работой роддома, поскольку являются именно внутриутробными.

ТАСС запросил комментарий департамента здравоохранения Москвы.