В Москве задержали водителя за ложный донос о краже из его машины сумки с 3 млн рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который сообщил о якобы нападении на него и краже из салона автомобиля более 3 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

"Сотрудниками ОМВД России по району Сокольники города Москвы установлен факт заведомо ложного сообщения о разбойном нападении и хищении денежных средств в размере более 3 млн 200 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что ранее в полицию обратился с заявлением мужчина, который сообщил, что неизвестный на востоке Москвы распылил ему в лицо из баллончика неизвестную жидкость, а затем сорвал с шеи сумку, в которой находилась крупная сумма денежных средств и скрылся. "В ходе следственных мероприятий было установлено, что имущество у гражданина никто не похищал. Он инсценировал факт нападения, чтобы не выплачивать долг знакомому", - пояснили в полиции.

Па данному факту возбудили уголовное дело по ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос"). Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.