Более 11,2 тыс. избирателей примут участие в онлайн-голосовании на выборах в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва определен: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

"Верифицировано на электронное голосование 11237 избирателей. В первом избирательном округе - 4106 человек, в десятом округе - 4384 человека, в округе № 30 - 2747 человек. Седьмого сентября все зарегистрированные на электронное голосование избиратели будут исключены из списков в участковых избирательных комиссиях, чтобы не было "дубля" голосования", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прием заявок на участие в электронном голосовании был открыт на портале mos.ru 24 июля и завершен 4 сентября.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября по 45 одномандатным округам. Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего окружными избиркомами было зарегистрировано 233 кандидата, но затем девять человек выбыли из предвыборной гонки по решению суда, либо самостоятельно сняв свою кандидатуру. К Единому дню голосования зарегистрировано 225 кандидатов, в том числе самовыдвиженцы и представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Было отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

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