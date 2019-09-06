В Москве 2,7 тыс. водителей каршеринга привлекли к ответственности за нарушение ПДД с июля

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции с июля привлекли к административной ответственности 2783 водителя каршеринговых автомобилей в Москве за нарушение правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ.

"Только с июля 2019 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 9 тыс. каршеринговых автомобилей, - отметили в Госавтоинспекции. - К административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения привлечены 2783 водителя". Например, речь идет об управлении автомобилем без документов, в состоянии опьянения, выезде на встречку.

Проверки продолжатся в Москве на регулярной основе, подчеркнули в ГИБДД. Всего в июле-августе в Москве зарегистрировано 100 ДТП с участием каршеринговых автомобилей, с начала года - более 200, большинство из них произошли в Москве и Санкт-Петербурге.