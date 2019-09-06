Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Загруженность на дорогах Москвы вечером в пятницу достигла восьми баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, движение затруднено на Садовом кольце, ТТК, по Кремлевской, Москворецкой и Гончарной набережным. Также скорость автомобильного потока снизилась на МКАД.

Ранее столичный ЦОДД рекомендовал москвичам по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом: несколько столичных улиц перекрыли в связи с подготовкой ко Дню города. Также рекомендовано заранее ознакомиться с ограничениями движения и перенести поездки на внепиковые часы - после 21:00.