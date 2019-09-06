Собянин открыл павильон "Нефть" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов открыли в пятницу интерактивный павильон "Нефть" на ВДНХ, которая отмечает в этом году 80-летие.

"ВДНХ продолжает большую реконструкцию, возрождение. Нефтяной павильон <...> в начале девяностых годов превратился в складские помещения и торговые площади, в павильоне "Космос" торговали рассадой", - сказал Собянин, поблагодарив компанию "Лукойл" за реализацию этого культурного, образовательного и просветительского проекта.

Павильон посвящен истории и современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. Экспозиция размещена в четырех связанных между собой залах - "Человек и нефть", "История", "Технологии", "Наука", - воссоздающих историю нефтяной промышленности и рассказывающих о перспективах ее развития. О роли нефти можно будет узнать благодаря 150 анимационным фильмам и инфографическим роликам, более 100 фильмам, иллюстрациям и графикам, 20 игровым приложениям, викторинам и тестам.

Так, инсталляция "Капсула будущего" позволит посетителям проследовать по пути нефтидобычи - от изысканий к процессам бурения и получения нефтепродуктов на заводе. С помощью инсталляции "Потребительские товары" можно совершить путешествие по виртуальному дому и узнать, какие предметы сделаны из углеводородного сырья.

Павильон "Нефть" рассчитан на широкий круг посетителей - от профильных специалистов до студентов и детей, увлеченных наукой и техникой. В июне этого года рядом с павильоном компания "Лукойл" открыла детскую площадку "Нефтеград", где установлены игровые комплексы, стилизованные под морскую нефтедобывающую платформу, бензовоз, нефтеперерабатывающий завод и гоночный болид.

Павильон № 25 с 1954 года носил название "Сахарная свекла" и демонстрировал передовой опыт советского свекловодства, затем несколько раз менял имя. В 1964 году в связи с изменением экспозиции павильон переименовали в "Нефтяную промышленность", его содержание стало отражать темы добычи, транспортировки и переработки нефти.