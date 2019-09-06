Мэр Москвы открыл новый парк на Ярославском шоссе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый парк, созданный на территории рядом с кампусом Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе.

"Мы открываем новое общественное пространство. Хотим поблагодарить вашего ректора, потому что его силами было многое сделано, а мы достаточно быстро профинансировали [работы] как город", - сказал Собянин.

На территории нового общественного пространства построили фонтан с системой автоматического управления и ночной подсветкой. Посетители парка также могут воспользоваться скейт-амфитеатром, спортивной площадкой, уличными тренажерами и велодорожкой длиной 1 км. Для детей создали детскую площадку "мини-город", а для проведения массовых мероприятий в парке построили сцену.

Кроме того, был проведен капитальный ремонт фасадов и кровли учебных зданий МГСУ.