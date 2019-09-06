Большая открытка с поздравлением ко Дню города появится на медиафасаде павильона МЦД

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут увидеть на внешних экранах павильона Московских центральных диаметров (МЦД) 26-метровую открытку с поздравлением ко Дню города, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На внешних экранах павильона Московских центральных диаметров появится поздравление ко Дню города. Гигантская виртуальная открытка длинной в 26 м и высотой в пять метров с изображением поезда "Иволга" сделана в фирменном стиле Дня города", - говорится в сообщении.

Также ко Дню города в павильоне совместно с Государственным Дарвиновским музеем и проектом "Узнай Москву" подготовили праздничную программу. Так, 7 сентября с 14:00 до 16:00 будет функционировать зона с мастер-классами. Маленькие посетители смогут сыграть в игру и угадать птицу по перу и по голосу, а также узнать больше о пернатых жителях города.

"Самые эрудированные посетители, которые примут участие в викторине проекта "Узнай Москву" и ответят на вопросы о городе, исторических событиях, памятниках архитектуры, а также о станциях метро и городских вокзалах, получат в подарок сувениры от МЦД", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что также в праздничные дни в павильоне можно принять участие в виртуальной экскурсии от проекта "Узнай Москву". Благодаря интерактивной панели посетители смогут увидеть Дом Пашкова, гостиницу "Метрополь", Петровский путевой дворец, а также посмотреть на уникальную архитектуру усадеб и особняков прошлых веков.

День города в Москве в этом году будут отмечать 7 и 8 сентября. Главной темой праздника стало 80-летие ВДНХ, а основной площадкой массовых гуляний - Тверская и близлежащие улицы.