Движение в Москве ограничат на два дня в связи с празднованием Дня города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в разных районах Москвы в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня города. Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

"В связи с празднованием Дня города будет перекрыт ряд улиц в нескольких районах Москвы. Так, до 08:00 9 сентября полностью перекрыта Тверская улица от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд; улица Охотный Ряд; Моховая улица от Тверской улицы до Большой Никитской улицы; Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки; Тверской проезд, а также Малый Гнездиковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный и Никитский переулки. С 8:00 7 сентября до 23:00 8 сентября нельзя будет проехать по улице Петровка от площади Петровские ворота до Театрального проезда", - сообщили в инфоцентре.

С 11:00 до 21:30 7 сентября, а также с 14:00 до 20:30 8 сентября будет перекрыта улица Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда. С 12:00 до 17:00 7 сентября - Цветной бульвар от Садовой-Сухаревской улицы до Трубной площади; до 06:00 9 сентября перекрыт Большой Николопесковский переулок от дома 28/1, стр. 1 по улице Арбат до дома 3. Кроме того, 7 сентября с 12:00 до 17:00 будет закрыто по одной полосе на Трубной площади (четная и нечетная стороны Цветного бульвара) и с 07:00 до 17:00 на развороте перед Садовым кольцом с четной на нечетную сторону Цветного бульвара.

7 сентября с 20:50 до 21:10 будут организованы полные перекрытия на Москворецкой улице, площади Васильевский Спуск, Большом Москворецком мосту, а также на Москворецкой, Раушской, Кремлевской и Софийской набережных. На западе нельзя будет проехать по улице Федосьино, на юго-западе перекроют улицу Академика Глушко, бульвар Дмитрия Донского и Проектируемый проезд № 585. В Новой Москве перекроют Проектируемый проезд № 5562, Физическую и Центральную улицы, а в Зеленограде - Озерную улицу.

Также 7 сентября в Зеленограде перекроют улицу Николая Злобина с 15:00 до 16:30 и Центральный проспект с 16:00 до 17:00. А 8 сентября с 14:00 до 21:30 - улицу Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до Чоботовской улицы. В Щербинке 8 сентября с 10:00 до 18:00 будет полностью перекрыта улица Молодежная в районе д. 1, с 08:00 до 22:00 - участок от д. 2А по Театральной до д. 43 по Железнодорожной ул., а также участок Театральной ул. от д. 2А до д. 5.

День города в Москве

Празднования в честь 872-летия Москвы состоятся 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа, которая будет проходить в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Старом Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.