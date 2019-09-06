{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Мосгаз" заявил, что запах газа в ряде районов Москвы не представляет угрозы для жителей

Специалисты держат ситуацию на оперативном контроле

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Запах газа в ряде районов Москвы не представляет угрозы для жителей столицы, сообщает в субботу пресс-служба АО "Мосгаз".

"На данный момент в "Мосгаз" поступают обращения от жителей, связанные с появлением запаха газа в различных районах Москвы. По итогам выяснения причин установлено, что поставщиком превышен уровень одорирования газа. Одорирование газа происходит на газораспределительных станциях, за пределами Москвы, чтобы придать бытовому газу, не имеющему цвета и запаха, характерный резкий аромат", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что все обращения, поступающие в "Мосгаз", оперативно отрабатываются с выездом на место специализированных подразделений предприятия, однако абсолютное большинство звонков имеет характер неподтвержденных (ложных), не связанных с утечкой природного газа заявок. На данный момент количество подобных обращений снижается.

"Никакой угрозы для окружающего населения данная ситуация не представляет и находится на оперативном контроле", - добавили в "Мосгазе".

Ранее в пятницу вечером в экстренные службы Москвы поступили заявления о сильном запахе газа в нескольких районах Северного, Северо-Западного и Западного округов столицы.

Теги
Россия
Московское метро и МЦК будут открыты для пассажиров всю ночь на 8 сентября
Интервалы движения поездов составят от трех до 10 минут
Читать полностью