Вход и выход на двух станциях московского метро ограничили из-за праздника

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вход и выход на станциях метро Москвы "Воробьевы горы" и "Охотный Ряд" ограничили на сегодня из-за праздничных мероприятий в День города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в Twitter.

"В связи с массовыми мероприятиями в центре Москвы временно изменена работа станции "Охотный Ряд" Сокольнический линии. Для выхода в город пользуйтесь северным вестибюлем станции, для входа в мосметро - южным. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Также для входа и выхода пассажиров был закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 сейчас открыт только для входа. Южный вестибюль работает в обычном режиме.

Праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы будут проходить 7 и 8 сентября. По этому случаю подготовлена масштабная культурная программа в самых знаковых местах столицы: у храма Христа Спасителя и в парке "Зарядье", в парке искусств "Музеон" и на Цветном бульваре, а также на Поклонной горе и Арбате. На площадках будут проводиться образовательные лекции и мастер-классы, модные показы, театральные представления для детей и взрослых и многое другое.